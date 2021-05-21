Маск назвал профессию, которую «убьет» искусственный интеллект

Развитие технологии искусственного интеллекта приведет к тому, что профессия переводчика исчезнет. С таким прогнозом выступил основатель SpaceX и Tesla Илон Маск, высказавшийся об этом, участвуя в российском марафоне «Новое знание».

Маск заявил, что прогресс в переводе, которого удалось достичь благодаря современным технологиям, просто поражает.

«Думаю, довольно скоро нам уже будут не нужны живые переводчики», — сказал он.

Предприниматель, однако, все же поблагодарил «живых» переводчиков, которые помогают ему общаться с участниками мероприятия.

В прошлом Маск называл искусственный интеллект едва ли не главной угрозой для человечества. Он предрекал, что технологии ИИ могут не только стать причиной безработицы, но и привести к войнам.

Маск, выступая на форуме, также рассказал, который бы вопрос задал Юрию Гагарину. А еще признался, что в одной из его компаний самые большие конференц-залы названы в честь Константина Циолковского и Сергея Королева. Предприниматель назвал Циолковского одним из величайших гениев.