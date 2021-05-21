Маск рассказал, какой вопрос задал бы Гагарину

Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при встрече с Юрием Гагариным он спросил бы его — «Почему?». Предприниматель также назвал космонавта храбрым человеком.

«Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться. Я бы просто его спросил: „Почему?“», — сказал Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание». Онлайн-трансляцию ввел сайт проекта.

Кроме этого, Маска спросили про советского ученого Константина Циолковского. Он назвал его одним из величайших гениев. По словам миллиардера, в SpaceX есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса. Самый большой назван как раз в честь Циолковского, второй зал — в честь конструктора Сергея Королева.

Также Маск в ходе выступления в шутку назвал себя инопланетянином, потому что он работает с технологиями, сообщила «Газета.ru».

Помимо основателя SpaceX, на форме выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.