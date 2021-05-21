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    21 мая 2021, 12:56

    Маск рассказал, какой вопрос задал бы Гагарину

    Анастасия Калинина

    Основатель американской космической компании SpaceX Илон Маск заявил, что при встрече с Юрием Гагариным он спросил бы его — «Почему?». Предприниматель также назвал космонавта храбрым человеком.

    Маск рассказал, какой вопрос задал бы Гагарину

    «Он ведь первый человек, который вышел на орбиту. Такой удивительный опыт. Очень храбрый человек, на это еще нужно решиться. Я бы просто его спросил: „Почему?“», — сказал Маск, выступая на просветительском марафоне «Новое знание». Онлайн-трансляцию ввел сайт проекта.

    Кроме этого, Маска спросили про советского ученого Константина Циолковского. Он назвал его одним из величайших гениев. По словам миллиардера, в SpaceX есть конференц-залы, которые названы в честь великих космонавтов и исследователей космоса. Самый большой назван как раз в честь Циолковского, второй зал — в честь конструктора Сергея Королева.

    Также Маск в ходе выступления в шутку назвал себя инопланетянином, потому что он работает с технологиями, сообщила «Газета.ru».

    Помимо основателя SpaceX, на форме выступят продюсер Тимур Бекмамбетов, телеведущий Владимир Познер, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, один из основателей Apple Стив Возняк и другие.