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    02 марта 2022, 16:40

    Магазины техники Apple в ближайшее время продолжат работу

    Максим Зинкин

    Российский ретейлер re: Store, реализующий технику американского производителя Apple, откроется в ближайшее время. Об этом сообщила управляющая компания Inventive Retail Group.

    Магазины техники Apple в ближайшее время продолжат работу

    «В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — говорится в заявлении IRG.

    В компании добавили, что закрытие магазинов re: Store являлось временным, оно было связано с необходимостью оценить ситуацию, которая сложилась на рынке в России.

    Утром 2 марта магазины re: Store не открылись в Москве, на дверях не было никаких информационных сообщений.

    Apple в том числе закрыла возможность приобрести технику на своем официальном сайте для жителей России и ограничила работу сервиса Apple Pay.

    Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил уверенность, что Apple не станет отключать свои устройства в России.

    Ранее депутат Госдумы Мария Бутина показала в своем Telegram-канале распаковку российского смартфона AYYA T1. Она предположила, что отечественный гаджет может потенциально заменить «яблочную» технику на рынке.