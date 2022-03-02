Магазины техники Apple в ближайшее время продолжат работу

Российский ретейлер re: Store, реализующий технику американского производителя Apple, откроется в ближайшее время. Об этом сообщила управляющая компания Inventive Retail Group.

«В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — говорится в заявлении IRG.

В компании добавили, что закрытие магазинов re: Store являлось временным, оно было связано с необходимостью оценить ситуацию, которая сложилась на рынке в России.

Утром 2 марта магазины re: Store не открылись в Москве, на дверях не было никаких информационных сообщений.

Apple в том числе закрыла возможность приобрести технику на своем официальном сайте для жителей России и ограничила работу сервиса Apple Pay.

Заместитель главы комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин выразил уверенность, что Apple не станет отключать свои устройства в России.

Ранее депутат Госдумы Мария Бутина показала в своем Telegram-канале распаковку российского смартфона AYYA T1. Она предположила, что отечественный гаджет может потенциально заменить «яблочную» технику на рынке.