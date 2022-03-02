«Идите-ка вы лесом, господа из Apple». Депутат Госдумы провел распаковку российского смартфона

Депутат Государственной думы Мария Бутина в своем Telegram-канале показала распаковку российского смартфона AYYA T1.

«Нам в очередной раз бросили вызов. Но это совершенно не беда. У нас есть российский телефон AYYA T1. Такой телефон можно использовать для звонков самым близким, у него есть уникальная разработка: вы можете выключить камеру и микрофон одной кнопкой», — рассказала Бутина.

Депутат добавила, что на гаджете стоит отечественная операционная система «Аврора».

«Мы и без „Гуглов“ и „Эпплов“ нормально переживем. Стоимость устройства составляет всего 15 тысяч рублей», — заявила она.

В конце ролика Бутина позвонила своему отцу, который восхитился качеством связи и попросил дать ему контакты мест, где можно приобрести такое же устройство.

На «Яндекс.Маркете» указано, что AYYA T1 оснащен аккумулятором на 4000 mAh, на нем установлен процессор MediaTek Helio P70, есть возможность подключить все сим-карты одновременно. В качестве беспроводных интерфейсов имеются NFC, Bluetooth и Wi-Fi. На смартфоне установлена двойная камера 13 и 5 МП.

Ранее Apple сообщила, что приостанавливает реализацию своей продукции в России.