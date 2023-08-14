Наука 14 августа 2023, 20:12 Станция «Луна-25» передала первые снимки из космоса Институт космических исследований РАН показал первые снимки с «Луны-25» Институт космических исследований

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Первые кадры получили с автоматической станции «Луна-25», летящей к естественному спутнику Земли. Снимками на сайте поделился Институт космических исследований (ИКИ) РАН.

Фотографии сделали камеры бортового телевидения СТС-Л. На них можно увидеть элементы конструкции станции на фоне Земли и Луны.

«На третьем снимке видна эмблема миссии и ковш бортового манипулятора», — добавили в публикации.

По данным ИКИ РАН, все приборы «Луны-25» показали «полную работоспособность» и готовность начать исследования естественного спутника Земли.

Научные приборы впервые включили на станции «Луна-25», которая направляется к естественному спутнику Земли. По данным Роскосмоса, системы миссии функционировали в штатном режиме.

Запуск станции произошел 11 августа с космодрома Восточный. За процессом наблюдала школьница из Старой Руссы, которую пригласил глава Роскосмоса Юрий Борисов.