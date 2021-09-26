Космический турист выбрал «Союз» вместо Crew Dragon из-за надежности техники

Космический турист, который планирует отправиться на орбиту, выбрал российский корабль «Союз», а не корабль Илона Маска Crew Dragon. Такое решение он принял из-за надежности отечественной техники.

Об этом сообщил глава российского представительства компании-оператора космического туризма Space Adventures Сергей Костенко. Его слова процитировало РИА «Новости».

«Один из потенциальных космических туристов, с которым мы сейчас ведем переговоры — у него позиция: он хочет лететь только на „Союзе“. Буквально на прошлой неделе с ним разговаривали. Да, он с уважением относится ко всему, что делает Илон Маск, он считает, что у него статистика безопасных полетов пока недостаточно большая», — отметил он во время лекции «Уроки космоса с Федором Юрчихиным» на ВДНХ.

Ранее стало известно, что в октябре на орбиту отправится 90-летний актер Уильям Шетнер. Он полетит в космос на борту корабля компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. После старта Шетнер станет самым пожилым человеком в истории, который когда- либо был в космосе. По данным СМИ, его полет продлится 15 минут. Кто именно войдет в состав экипажа пока не ясно.

НА МКС также планирует отправиться первый российский творческий экипаж — актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также их дублеры.