Девяностолетний актер Уильям Шетнер полетит в космос

Актер Уильям Шетнер в октябре отправится на орбиту на борту космического корабля компании Blue Origin основателя Amazon Джеффа Безоса. Об этом сообщил таблоид TMZ со ссылкой на собственные источники.

Полет должен состояться в следующем месяце. Уильяму Шетнеру сейчас 90 лет, и после старта он станет самым пожилым человеком в истории, которому довелось побывать в космосе. Пока не раскрывается, кто именно войдет в состав экипажа, который будет сопровождать именитого артиста. По сведениям таблоида, полет с участием звезды продлится 15 минут.

Первый полет компании Blue Origin состоялся 20 июля 2021 года. В космическое путешествие тогда отправились сам основатель компании Джефф Безос, его младший брат Марк, , 82-летняя летчица Уолли Фанк и студент-физик Оливер Деймен. Они провели на орбите 10 минут, из них четыре минуты прошли для экипажа в состоянии невесомости.

Тем временем, к полету на МКС готовится первый российский творческий экипаж. Актриса Юлия Пересильд, режиссер Клим Шипенко, а также их дублеры уже прибыли на Байконур для финального этапа подготовки.