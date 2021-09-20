Космический экипаж с Пересильд провел первую тренировку с кораблем на Байконуре

У российского экипажа на Байконуре начался заключительный этап подготовки к космическому полету. Космонавты примерили и протестировали на герметичность полетные скафандры, а также заняли места в корабле СоюзМС19.

Запуск космического корабля состоится через 16 дней, привели в Telegram-канале Роскосмоса сообщение космонавта Антона Шкаплеров.

«Мы также проверили оборудование, ознакомились с документацией, изучили программу полета и список грузов», — отметил космонавт. Он также добавил, что все было изучено, «вопросов нет».

Космический отель около Земли может появиться в ближайшие десять лет. Туристы смогут полететь в космос и побывать в такой необычной гостинице. По мнению корреспондента Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрея Ионина, к 2027–2028 году ее построят Илон Маск или Джефф Безос.