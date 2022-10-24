Российский космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС | 360°

Технологии 24 октября 2022, 02:50 Российский космический грузовик «Прогресс МС-19» отстыковался от МКС Космический грузовик «Прогресс МС-19» покинул МКС с использованным оборудованием РИА "Новости"

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Космический грузовик «Прогресс МС-19» 24 октября отстыковался от Международной космической станции (МКС). Через несколько часов он будет затоплен в Тихом океане, сообщила госкорпорация «Роскосмос».

«Прогресс МС-19» проработал на космической станции более восьми месяцев. После вхождения в атмосферу Земли несгораемые обломки корабля упадут в несудоходной части океана.

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Грузовик был доставлен на МКС на ракете «Союз-2.1а». Его запустили с космодрома Байконур 15 февраля, а через два дня он уже осуществил стыковку со станцией. На его борту находился инвентарь, оборудование для проведения медицинских экспериментов.

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Госкорпорация «Роскосмос» разрабатывает несколько новых проектов. По словам ее главы Юрия Борисова, ученые готовят к запуску станцию слежения за космическим мусором.

В начале октября сообщалось о проработке переговоров с руководством Национального агентства по аэронавтике США (НАСА). Обе стороны заявляют о заинтересованности в этой встрече. Также «Роскосмос» работает над лунной программой.