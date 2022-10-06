В Роскосмосе заявили о проработке встречи с руководством НАСА | 360°

Мир 06 октября 2022, 02:41 Поделиться Telegram

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Viber В Роскосмосе заявили о проработке встречи с руководством НАСА Роскосмос: прорабатывается встреча с руководством НАСА РИА «Новости»

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Россия и США прорабатывают проведение переговоров глав НАСА и Роскосмоса. Юрий Борисов и Билл Нельсон уже провели телефонный разговор, сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым программам Сергей Крикалев. Его слова привело РИА «Новости».

«Встреча прорабатывается. Желание есть и с одной, и с другой стороны», — пояснил Крикалев.

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По его словам переговоры будут носить не формальный, а конструктивный характер. Стороны хотели бы обсудить важные вопросы. Представитель Роскосмоса не исключил, что встреча Борисова и Нельсона может состояться до конца 2022 года

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Переговоры могут пройти на нейтральной территории, это зависит от политической обстановки в мире. В настоящий момент космические ведомства России и США ищут приемлемое решение. По словам Крикалева, Роскосмос выбрал более дружественный курс в контактах с НАСА.

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