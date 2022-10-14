Роскосмос запустит станцию для отслеживания космического мусора | 360°

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Роскосмос запустит станцию для отслеживания космического мусора

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Директор Роскосмоса Юрий Борисов сообщил о запуске станции слежения за мусором на орбите Земли на территории ЮАР. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на сайт корпорации.

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Станция расположена на территории Центра спутниковых применений Южноафриканского космического агентства. Пусконакладочные работы уже завершены, а также проведены пробные сеансы наблюдения. Станция должна начать работу в скором времени.

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