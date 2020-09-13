Китай начал строительство плавучего космодрома

Китай начал строительство Восточного космодрома у берегов Хайяна. Его будут использовать для запусков ракет.

Разработкой плавучего космодрома занимается Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация (CASC), пишет издание Phys.org. С этого сооружения планируют запускать ракеты, также там будут создавать и обслуживать спутники.

Космодром на воде позволит снизить уровень загрязнения суши после запусков космический ракет. В Китае есть и другие пусковые установки, но они расположены внутри страны — в Цзюцюане, Тайюане, Сичане и прибрежном участке в Вэньчане на острове Хайнань.

Ранее стало известно, что российская Объединенная судостроительная корпорация планирует строительство собственного плавучего космодрома, который может стать эффективнее «Морского старта». В марте судно проекта «Морской старт» перебазировали из США в Приморье. Проект космодрома создали в 1990-х годах для запуска ракет-носителей из Тихого океана. В 2018 году у проекта появился новый владелец, но ракеты с платформы так и не начали запускать.