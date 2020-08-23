Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК

Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планирует создать собственный плавучий космодром. Комплекс может стать эффективнее «Морского старта», заявил гендиректор компании Алексей Рахманов.

«У нас есть некоторые мысли на этот счет. Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — привел его слова ТАСС.

Плавучий космодромом «Морской старт» представляет собой платформу Odyssey для запуска ракет и командное судно. Комплекс раньше находился в США и работал до 2014 года. Всего с космодрома 32 раза запускали ракету «Зенит». В 2016 году владельцем «Морского старта» стала группа компаний S7, напомнило ИА НСН. Было решено снова начать запуски, но этого пока так и не произошло.

Весной 2020-го плавучий космодром перебазировали в Приморье. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал такое решение выигрышным и призвал возобновить пуски ракет.