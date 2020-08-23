Собственный плавучий космодром может появиться у ОСК
«У нас есть некоторые мысли на этот счет. Есть набор технологических решений, который позволяет сделать подобный комплекс эффективнее, чем это было 25-30 лет назад. И нам бы хотелось вернуться на этот рынок, потому что мы понимаем, что такого рода суперструктуры будут весьма востребованы», — привел его слова ТАСС.
Плавучий космодромом «Морской старт» представляет собой платформу Odyssey для запуска ракет и командное судно. Комплекс раньше находился в США и работал до 2014 года. Всего с космодрома 32 раза запускали ракету «Зенит». В 2016 году владельцем «Морского старта» стала группа компаний S7, напомнило ИА НСН. Было решено снова начать запуски, но этого пока так и не произошло.
Весной 2020-го плавучий космодром перебазировали в Приморье. Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт назвал такое решение выигрышным и призвал возобновить пуски ракет.