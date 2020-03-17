Судно проекта «Морской старт» перебазировали в Приморье из США

Части космодрома «Морской старт» начали перевозить из США в Приморье. Сборочно-командное судно Sea Launch Commander уже пришвартовалось в порту Славянка. Прибытие следующего судна ожидается в конце марта.

«Пришвартовалось, все прошло по плану, как по часам. Было задействовано четыре буксира. Сейчас идет пограничная, таможенная очистка. Экипаж находится на судне. Наша задача — обеспечить судну стоянку и, если собственник заинтересован, обеспечить ремонт», — цитирует «Интерфакс» директора Славянского судоремонтного завода Андрея Якимчука.

Согласно данным marinetraffic.com, Sea Launch Commander стартовало 28 февраля из американского порта Лонг-Бич. Судно прибыло в Приморье в 08:33 по местному времени (01:33 мск) 17 марта. Следующим в Славянке должно пришвартоваться транспортное судно Xin Guang Hua. Оно доставит стартовую платформу Odyssey для морского космодрома. Судно вышло из порта 2 марта и пришвартуется в Приморье 30 числа.

Проект космодрома «Морской старт» создали в 1990-х годах для запуска ракет-носителей из Тихого океана. В 2018 году владельцем проекта стала компания S7, которая решила снова начать запуски, но этого пока так и не произошло. Через год Госдеп разрешил перебазировать комплекс из США в Приморье.