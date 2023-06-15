Технологии 15 июня 2023, 07:14 Кибермошенники в России освоили ChatGPT Глава «Лаборатории Касперского» Кулашова: мошенники используют ChatGPT в фишинговых атаках Unsplash

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Искусственный интеллект начали использовать для создания фишинговых писем. Управляющий директор «Лаборатории Касперского» в России и странах СНГ Анна Кулашова рассказала РИА «Новости», что специалисты зафиксировали несколько атак мошенников с применением ChatGPT.

По ее словам, искусственный интеллект позволил быстрее и эффективнее подстраивать наборы слов. Анна Кулашова назвала эту технологию полезным инструментом, который, как и другие, наряду с возможностями принесет угрозы.

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«Конечно, он будет применяться со всех сторон, и в том числе мы уже видели атаки с использованием ChatGPT», — сказала глава компании.

Если раньше фишинговое письмо узнавали по безграмотному и нелогично построенному тексту, то теперь искусственный интеллект помог частично решить эту проблему. Теоретически его можно использовать для целевого фишинга при организации атак на организации. Однако управляющий директор «Лаборатории Касперского» предупредила, что нейросети пока не настолько совершенны, чтобы полностью скрыть обман — они еще только учатся и дорогие в использовании.

ChatGPT сможет заменить специалистов, работающих с текстом, заявил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. По его прогнозу, искусственный интеллект вытеснит с рынка труда переводчиков, рерайтеров и некоторых IT-специалистов.