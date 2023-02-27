Технологии 27 февраля 2023, 16:31 Названы профессии, которые в ближайшее время может вытеснить нейросеть ChatGPT

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Чат-бот ChatGPT способен вытеснить рерайтеров, работающих в СМИ, рекламе, PR и других смежных отраслях. Об этом «Абзацу» рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

«Как раз такую задачу — переписать статью, сделать из основы совершенно другой текст, который не будет распознаваться другим роботом, — искусственный интеллект вполне способен», — сказал эксперт.

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С массовым внедрением ChatGPT также может отпасть надобность в переводчиках, поскольку нейросеть способна разговаривать на любом языке пользователя в интернете.

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Кроме того, чат-бот может вытеснить с рынка IT-специалистов. Особенно стоит беспокоиться джуниорам, которые пишут простые программы, добавил Ульянов.