Технологии 13 апреля 2023, 12:40 Кибератаки с Украины устроили Пентагон и страны НАТО ФСБ: США и НАТО использовали Украину для кибератак на инфраструктуру России РИА «Новости»

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Хакеры устроили с Украины тысячи кибератак на критическую инфраструктуру России. Их предотвратили и выяснили, что за попытками взлома стояли спецслужбы США и других стран НАТО, сообщил Центр общественных связей ФСБ.

С начала 2022 года насчитали более пяти тысяч кибератак. Негативных последствий, по словам ведомства, удалось избежать.

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Организаторы нападений возложили вину на украинскую хакерскую группировку IT Army of Ukraine, которая действительно участвовала в тысячах атак. Однако специалисты нашли подтверждение причастности Запада.

«Получены данные, свидетельствующие об использовании США и странами НАТО украинской территории для проведения массированных компьютерных атак на объекты гражданского назначения в России», — заявили силовики.

ФСБ заявила, что кибератаки организовали при непосредственном участии объединенного командования Пентагона, международных и национальных группировок, а именно Anonymous, Silence, американской Ghost Clan, турецкой RedHack, грузинской GNG, польской Squad 303 и других.

В марте хакеры пустили в эфир крымских радиостанций объявление о тревоге и возможной эвакуации. Подобный взлом устроили на радио и телевидении в Москве.