Важное 09 марта 2023, 16:05 Хакеры распространили по радио и телеканалам ложную информацию о воздушной тревоге в Москве МЧС: хакеры взломали серверы радиостанций и каналов и объявили ложную тревогу в Москве Unsplash

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Хакеры взломали серверы радиостанций и каналов в Москве и пустили в эфир ложную информацию о воздушной тревоге. Об этом ТАСС сообщило столичное главное управление МЧС.

«Данная информация не соответствует действительности», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

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Подобное уже происходило в последние месяцы. В феврале неизвестные взломали радиостанции «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио», Relax FM, Energy и «объявили» воздушную тревогу в Подмосковье, Воронеже, Белгороде, Старом Осколе, Уфе, Казани и Новоуральске. Кроме того, украинские хакеры провели атаку на эфирное вещание радио «Море» в Крыму. Скорее всего, серверы взламывали удаленно: они подключены к интернету и из-за этого более подвержены атакам.

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Представитель России в ООН Ирина Тяжлова уверена, что Запад вербует хакеров для проведения операций против страны. Количество атак на российские информационные порталы значительно выросло за последний год.