Общество 22 марта 2023, 10:26 Взломщики пустили в эфир радиостанций в Крыму предупреждения об эвакуации Советник Крючков: в Крыму взломали потоки нескольких радиостанций Unsplash

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Жители Крыма услышали по радио сообщения о тревоге и возможной эвакуации. Подлинность информации опровергли. Советник главы региона Олег Крючков сообщил в своем Telegram-канале, что ложные объявления пустили в эфир взломщики.

«В Крыму сломали потоки нескольких радиостанций. <…> Все сообщения ложны», — написал он.

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Специалисты, по словам советника, занялись отключением передатчиков и устранением причин взлома.

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Информацию подтвердил губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Он обвинил Украину в распространении дезинформации и предупредил, что в случае реальной опасности объявления запустят по всем каналам одновременно, в том числе по неподдающимся взлому аналоговым уличным системам оповещения.

Утром 22 марта в эфире нескольких радиостанций механическим голосом объявили о возможной опасности, посоветовали запастись горючим, собрать тревожный чемоданчик и предупредили, что в случае отсутствия дорожного сообщения с материковой частью России организуют эвакуацию паромной переправой. Telegram-канал «ЧП / Крым» рассказал, что злоумышленники взломали «Русское радио», радио «Джаз» и «Европа FM».