Технологии 21 марта 2023, 02:30 Kaspersky обнаружил атакующий Крым и Донбасс вирус РБК: Kaspersky обнаружил вредоносную программу CommonMagic, атакующую Крым и Донбасс freepik

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Сотрудники «Лаборатории Касперского» обнаружили неизвестную вредоносную программу, получившую название CommonMagic. С помощью нее хакеры атакуют Донбасс и Крым. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в компании.

«В ДНР, ЛНР и Крыму с 2021 года продолжается кампания кибершпионажа, направленная на правительственные, сельскохозяйственные и транспортные организации», — говорится в сообщении.

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По словам источника издания, специалисты ранее не встречались с подобными вирусами. Согласно предварительным данным, атака начинается с рассылки фишинговых писем по электронной почте якобы от имени госорганизаций. В письме жертве предлагают скачать архив с двумя файлами. Один из них безвредный. Его используют в качестве приманки. Второй — вредоносный LNK-файл с двойным расширением, при помощи которого злоумышленники получают доступ к данным пользователя.

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Ранее хакеры несколько раз взламывали серверы радиостанций и телеканалов в Москве и других регионах России, запуская в эфир ложную информацию о воздушной тревоге. Под атаку попали радиостанции «Камеди», «Юмор ФМ» и «Авторадио», Relax FM, Energy, «Море» Крыму, а также телеканалы ТНТ4, «Суббота» и 2×2. Эксперты уверены, что серверы взламывали удаленно.