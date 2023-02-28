Эксклюзив 28 февраля 2023, 12:16 Россиянам объяснили способы хакерских атак на радиостанции и ТВ-каналы Эксперт Вакулин: хакеры получили доступ к серверам радио и ТВ-каналов удаленно РИА «Новости»

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Злоумышленники способны взломать доступ к серверам радиостанций в удаленном режиме через интернет-подключение, однако роль играет и человеческий фактор. Об этом «360» сообщил специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин, комментируя хакерскую атаку на эфиры телеканалов и радио в ряде российских регионов.

«Хакеры могли получить доступ к серверам удаленно, поскольку серверы подключены к глобальной сети Интернет. Как правило, устройства, которые подключены к интернету, более подвержены атакам, нежели те, которые не подключены», — объяснил он.

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Вакулин отметил, что злоумышленники, вероятно, взломали серверы заранее. Однако саму акцию провели 28 февраля.

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«По моему мнению, хакеры заменили файл, который должен был транслироваться в эфире, нежели транслировали в онлайне. Поскольку в онлайне транслировать для хакеров опасно — легко могут вычислить», — добавил он

Также специалист добавил, что вероятен и человеческий фактор.

«Какой-нибудь сотрудник мог слить, как это обычно бывает, информацию с кодами доступа. Через ftp можно подключиться к серверу и заменить файл, который пойдет в эфир трансляции, и все. Простой человек даже и не заметит подмену», — заключил Вакулин.

Утром во вторник в эфире радиостанций некоторых российских регионов появились сообщения об угрозе ракетного удара и необходимости эвакуироваться в убежище.

Пресс-служба МЧС России в Telegram-канале подчеркнула, что все сообщения об объявлении воздушной тревоги в некоторых регионах страны являются ложными.

Одна из жительниц Подмосковья сообщила «360», что стала свидетелем фейковой воздушной тревоги, когда включила детский телеканал.

«Включили сегодня мультики утром, минут через 10 началась ложная тревога. Конечно, был небольшой шок, непонимание, что делать. Испугались, конечно», — поделилась она.