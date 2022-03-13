Зеленский поблагодарил Meta за возможность публиковать призывы к насилию против россиян

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил американскую компанию Meta за разрешение публиковать призывы к насилию против россиян. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Я хочу поблагодарить Meta и другие платформы, которые занимают активную позицию, помогают и стоят бок о бок с украинцами», — заявил глава украинского государства.

Ранее стало известно, что компания Meta, которой принадлежат социальные сети Instagram, Facebook, а также мессенджер WhatsApp, заявила об изменении своей редакционной политики. Она временно разрешила для жителей ряда стран публиковать призывы к насилию в отношении российских военнослужащих в контексте спецоперации, а также постить пожелания смерти высшему руководству России.

В результате Роскомнадзор принял решение о блокировке Instagram на территории РФ. Решение вступит в действие в полночь 14 марта.

Ранее стало известно, что пользователи социальной сети на Дальнем Востоке, где уже наступило 14 марта, начали испытывать сложности с доступом к платформе.