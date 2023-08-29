Технологии 29 августа 2023, 21:10 Индийский ровер нашел на южном полюсе Луны полезные ископаемые Индийский аппарат «Прагъян» нашел металлы на южном полюсе Луны Википедия

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Высадившийся на луну индийский исследовательский аппарат «Прагъян» обнаружил в районе южного полюса естественного спутника Земли полезные ископаемые. Об этом на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter) сообщила Индийская организация космических исследований.

Поиски аппарат провел при помощи прибора лазерно-индуцированной спектроскопии пробоя. Простым языком, пучком лазера нагревается почва или воздух и происходит анализ сгоревших частиц. Впервые в истории человечества такие исследования провели на южном полюсе Луны.

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В космическом ведомстве уточнили, что в почве «Прагъян» обнаружил скопления серы, а также присутствие алюминия, железа, хрома, титана, марганца, кремния и кислорода. Поиски частиц водорода продолжатся в ближайшее время.

На естественном спутнике Земли индийский луноход проработает как минимум 14 земных суток. За это время он соберет достаточно информации, чтобы узнать, как появилась Луна.

Также исследователи ожидают, что он сможет найти воду. Собранные данные уже позволили выдвинуть теорию, что в некоторых кратерах южного полюса есть скопления льда.

Модуль «Прагъян» высадился на Луну в рамках миссии «Чандраян-3» в минувшую среду, 23 августа. Успешная посадка позволила Индии стать четвертым государством мира, успешно отправившим луноход после СССР, США и Китая, а также первым государством мира с собственным аппаратом на южном полюсе Луны.