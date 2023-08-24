Интересное 24 августа 2023, 18:59 Неземные приключения. Третий лунный модуль Индии будет искать воду Следующую миссию на Луну Индия планирует провести совместно с Японией Викимедиа

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Космический модуль Индии достиг Луны. Почти две недели он будет изучать поверхность земного спутника, его грунт, сейсмоопасность, а главное — искать воду. Это уже третья попытка индусов раскрыть лунные тайны.

Модуль Индии прилунился

Индийский посадочный модуль Vikram лунной станции Chandrayaan-3 благополучно сел на поверхности Луны 23 августа. Запуск в космос состоялся 14 июля на острове Шрихарикота с космодрома Космического центра имени Сатиша Дхавана, сообщило ISRO.

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Уже 5 августа ракета вышла на орбиту спутника Земли, а 17-го посадочный модуль отделился от перелетного и начал спускаться на лунную поверхность по самой безопасной, хотя и долгой траектории. После СССР, США и Китая Индия стала четвертой страной в мире, чей аппарат совершил мягкую посадку полярном регионе Луны.

Еще во время подготовки миссии было заявлено, что она обойдется около 90 миллионов долларов США. В будущем году индусы планируют запустить исследовательский корабль Shukrayaan для изучения поверхности Венеры и ее атмосферы, сообщил сайт Tech Times.

Познание Луны началось

Известно, что на борту посадочного модуля есть луноход Pragyan («Познание»). Этот робот на шести колесах рассчитан на работу в течение одного лунного дня, длина которого составляет почти 15 земных суток.

Считается, что луноход, который будет продвигаться по Луне со скоростью один сантиметр в секунду, сможет пройти полкилометра. На следующий день после прилунения Pragyan уже выехал в первое путешествие по спутнику Земли.

Ученые надеются, что с помощью лунохода расширят свои знания о лунной поверхности. Робот оснащен рентгеновским спектрометром альфа-частиц и спектроскопом с лазерным наведением. Также детекторы установлены на Vikram. С их помощью измерят тепловые свойства лунной поверхности.

Кроме того, на аппарате есть зонд Рамбха. В течение лунных суток он будет измерять плазму вокруг места посадки. Также в арсенале имеется прибор для определения сейсмической активности Луны и микрометеоритах. Часть исследовательской техники была предоставлена американским НАСА.

Кстати, индусы уже отправляли аналогичный луноход на Луну во время предыдущей миссии Chandrayaan-2. Однако первый Pragyan разбился в результате неудачной посадки в сентябре 2019 года.

Первой мисии этой серии повезло больше. Правда, тогда никто не стал мудрить с мягкой посадкой и лунаходами. Осенью 2008 года 29-килограммовый лунный ударный зонд грохнулся недалеко от кратера Шеклтон рядом с южным полюсом Луны и почти год передавал данные на Землю через орбитальную станцию.

Лунный кратер Дедал (диаметр — 93 километра, глубина — 3 километра), фото 1969 года / Викимедиа

Поиски лунной воды

Академик, руководитель отдела планетных исследований и космохимии Института геохимии и аналитической химии им. В. И. Вернадского РАН Михаил Маров пояснил, что главная задача индийской станции примерно такая же, как и у почившей российской «Луны-25» — поиск воды, писали «Аргументы и факты».

По словам Марова, Vikram и луноход будут искать в лунном грунте воду, которую вполне вероятно найти возле места посадки индийской станции. Также они будут изучать особенности окружающей лунной среды.

Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН, доктор физико-математических наук Натан Эйсмонт назвал посадку в околополярной области Луны выдающимся технологическим достижением. Он выразил надежду, что станция сможет обнаружить что-то новое для фундаментальной науки.

Индия с космосом на «ты»

Хотя Национальный комитет по космическим исследованиям появился в Индии в 1962 году, настоящей космической державой она стала только в 1980-м, когда с помощью собственной ракеты-носителя (и не без помощи СССР) запустила свой первый спутник.

Чуть позже, в 1984 году, Ракеш Шарма в рамках советской программы «Интеркосмос» отправился в космос на корабле «Союз Т-11». Первый индийский космонавт провел на орбитальной станции «Салют-7» почти восемь суток и благополучно вернулся домой.

Уже в новом веке Индия смогла дотянуться не только до Луны, но и до Марса: в 2013 году она отправила на орбиту «Красной планеты» автоматическую межпланетную станцию, которая успешно проработала до 2022 года.

Сейчас индусы ведут переговоры с Японией об очередной миссии Chandrayaan-4 к Южному полюсу Луны. Индия собирается предоставить посадочный модуль, от японской стороны ждут пусковую установку и луноход, писала газета The Times of India.

Что такое Chandrayaan

Интересно, что Chandrayaan обычно переводят как «Лунный корабль», хотя сhandra в переводе с санскрита — «яркий, сияющий». Но никакой ошибки тут нет — это действительно одно из названий Луны в Индии.

Также слово «чандраян» упоминается в священных писаниях индуизма, Ведах. Там это слово обозначает ритуал очищения. В полнолуние можно сделать 15 глотков пищи и воды, а затем каждый день порция уменьшается на один глоток и доходит до нуля в новолуние. После процесс начинается в обратную сторону, рассказала «Энциклопедия мифологии».

Индусы верят, что таким образом можно замолить грехи за убийства тысячи насекомых и мелких животных. Кроме того подобная «диета» прощала и убийство человека из касты шудры — крестьянина или ремесленника.