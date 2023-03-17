17 марта 2023, 06:15
Илон Маск назвал сроки запуска многоразового космического корабля Starship
Илон Маск: первый орбитальный полет корабля Starship может состояться в конце апреля
Первый запуск многоразового космического корабля Starship состоится после получения лицензии Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Полет запланировали на конец апреля, рассказал в своем Twitter бизнесмен Илон Маск.
Технически компания SpaceX подготовит корабль к первому полету в течение нескольких недель. Затем, по словам предпринимателя, останется соблюсти формальности и оформить документы.
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«[Дата старта] зависит от выдачи лицензии», — предупредил он.
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Корабль Starship представляет собой сверхтяжелую многоразовую ракету. Разработчики задумали ее как будущий транспорт для полетов людей на Луну и Марс. Прототип успешно испытали в 2021 году в Техасе, предыдущая попытка прошла неудачно — корабль разбился при посадке. Первый орбитальный полет планировали в мае 2022 года, но перенесли.
Илон Маск
Космос
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