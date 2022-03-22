Илон Маск рассказал, когда состоится орбитальный полет Starship

Прототип космического корабля Starship от компании SpaceX может впервые отправиться на околоземную орбиту уже в мае текущего года. Об этом заявил основатель компании, изобретатель и миллиардер Илон Маск. Его слова привел ТАСС.

«К следующему месяцу мы достроим 39 готовых к полетам двигателей, потом еще месяц уйдет на их внедрение, так что надеюсь на орбитальный полет в мае», — сообщил Маск.

Космический корабль многоразового использования Starship предназначен для полета на Марс. Он рассчитан вместить до сотни человек. Тестовые полеты несколько раз уже совершали прототипы корабля, однако все они проходили в пределах земной атмосферы и практически все заканчивались разрушением аппарата. Без разрушения обошелся только предыдущий запуск, состоявшийся в мае 2021 года.

Ранее также стало известно, что Илон Маск снова стал отцом. У них с его бывшей девушкой, певицей Граймс, родился второй ребенок. Его вынашивала суррогатная мать. Девочке дали имя Exa Dark Sideræl.

Граймс, которая, по данным ряда СМИ, уже несколько месяцев состоит в отношениях с бывшей американской военнослужащей, трансгендерной женщиной Челси Мэннинг, сообщила, что они с Маском все еще питают друг к другу теплые чувства и иногда проводят время вместе. У пары уже есть ребенок — двухлетний мальчик X Æ A-12.