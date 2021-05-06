Прототип корабля Starship успешно испытали в Техасе. Видео

Прототип предназначенного для полетов на Марс космического корабля Starship во время летных испытаний на несколько минут поднялся на высоту 10 километров и совершил плавную вертикальную посадку на площадку, расположенную рядом со стартовым комплексом в районе Бока-Чика (штат Техас).

Трансляция запуска корабля SN15 велась на видеохостинге YouTube. «Штатная посадка Starship», — сообщил в Twitter глава компании SpaceX Илон Маск. Предыдущий испытательный полет прототипа состоялся 30 марта и закончился неудачно. Аппарат разбился при посадке. Космический корабль Starship предназначен для многоразового использования при полетах на Марс. Он рассчитан на 100 пассажиров. Первый испытательный полет на орбите может состояться уже в 2021 году.