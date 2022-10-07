Маск назвал действия руководителей Twitter безрассудными | 360°

Технологии 07 октября 2022, 01:41 Поделиться Telegram

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Viber Маск назвал действия руководителей Twitter безрассудными Илон Маск обвинил Twitter в безрассудстве в деле о покупке соцсети Unsplash

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Бизнесмен Илон Маск заявил, что руководители социальной сети Twitter ставят под угрозу завершение сделки по ее покупке. Он назвал действия владельцев соцсети безрассудными.

Как стало известно из документов комиссии, советники Маска уведомили Twitter о желании предпринимателя завершить сделку на условиях, озвученных в апреле этого года. Тогда Маск предложил 44 миллиарда долларов. Кроме этого, его юристы настаивают на закрытии всех судебных разбирательств, чтобы без проблем завершить сделку в конце этого месяца.

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«Невероятно, но они настаивают на продолжении этого судебного разбирательства, безрассудно подвергая риску завершение сделки и ставя под удар интересы своих акционеров», — слова адвокатов Маска процитировал американский кабельный канал CNBC.

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В апреле 2022 года основатель SpaceX Илон Маск подписал бумаги о покупке соцсети Twitter. После стало известно, что сделку приостановили «в ожидании проверки, подтверждающей расчеты, согласно которым спам и фальшивые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей».

8 июля Маск заявил об отказе от покупки. В связи с этим соцсеть и обратилась в суд с иском против бизнесмена.

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