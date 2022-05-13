Илон Маск приостановил покупку Twitter

Американская социальная сеть Twitter может не получить нового владельца. Бизнесмен Илон Маск, который ранее объявил о покупке сети, может отказаться от ее приобретения.

«Сделка с Twitter временно приостановлена в ожидании проверки, подтверждающей расчеты, согласно которым спам и фальшивые учетные записи действительно составляют менее 5% пользователей», — написал Маск на странице в Twitter.

После объявления предпринимателя акции социальной сети на предварительных торгах рухнули на 20%, сообщил RT.

Ранее стало известно, что Маск согласовал покупку Twitter на 44 миллиарда долларов. Он сообщил, что планирует сделать социальную сеть непубличной и продавать акции только частным лицам.

Генеральный директор компании Параг Агравал заявлял, что ему неизвестна дальнейшая стратегия корпорации после смены владельца.

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев выразил мнение, что риторика Twitter не поменяется при Маске, поскольку сеть отвечает государственным интересам США.