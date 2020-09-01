Huawei предрекли крах на рынке смартфонов

Китайская компания Huawei в ближайшем времени может покинуть рынок смартфонов. Она стремительно теряет свои позиции, в том числе из-за санкций США.

Об это сообщает издание ITHome со ссылкой на китайского аналитика Мин-Чи Куо. По его мнению, лучшим исходом для Huawei будет сокращение доли на рынке. При худшем сценарии — компании придется совсем покинуть отрасль. По словам аналитика, в этом поспособствует укрепление Apple, Vivo, Oppo, и Xiaomi.

Эксперт считает, что одной из основных причин упадка компании являются проблемы с комплектующими. Huawei очень требовательно относится к «начинке» смартфонов, что усложняет взаимодействие заказчика с производителями.

США уже второй год ведет войну с китайским концерном. В мая 2019 года Минпромторг США запретил Huawei закупать оборудование и технологии американского производства. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже.

На днях эксперты предупредили, что на телефонах Huawei и Honor могут перестать работать банковские приложения. У компании истекла генеральная лицензия TGL. А вопрос ее продления до сих пор остается открытым.