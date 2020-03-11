Власти США отсрочили ограничения Huawei
Сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства торговли США.
«Правительство США приняло решение продлить до 15 мая 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies», — сообщается в документе.
Запрет на прекращение сотрудничества — это часть многопланового противостояния США с крупнейшим в мире производителем оборудования для телекоммуникационных сетей Huawei.
С мая 2019 года Минпромторг США запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Ограничения в том числе коснулись ОС Android и сервисов Google. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Правда, с тех пор американские власти несколько раз продлевали действие лицензии.
Ранее компании Huawei назвала приоритеты 2020 года. Санкции США сильно ударили в 2019 по концерну. В правлении компании заявили, что готовятся к «выживанию» в 2020-м.