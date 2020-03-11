Власти США отсрочили ограничения Huawei

Американские власти в очередной раз продлили лицензию, позволяющую американским компаниям поставлять Huawei продукцию, которая не затрагивает нацбезопасность страны. Теперь она действует до 15 мая.

Сообщение опубликовано на официальном сайте Министерства торговли США.

«Правительство США приняло решение продлить до 15 мая 2020 года временную генеральную лицензию компании Huawei Technologies», — сообщается в документе.

Запрет на прекращение сотрудничества — это часть многопланового противостояния США с крупнейшим в мире производителем оборудования для телекоммуникационных сетей Huawei.

С мая 2019 года Минпромторг США запретил китайскому концерну закупать оборудование и технологии американского производства. Ограничения в том числе коснулись ОС Android и сервисов Google. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже интеллектуальной собственности. Правда, с тех пор американские власти несколько раз продлевали действие лицензии.

Ранее компании Huawei назвала приоритеты 2020 года. Санкции США сильно ударили в 2019 по концерну. В правлении компании заявили, что готовятся к «выживанию» в 2020-м.