На Huawei и Honor могут перестать работать мобильные банки

На телефонам фирмы Huawei и Honor могут перестать работать банковские приложения. У компании истекла генеральная лицензия TGL.

Как сообащет The Washington Post, данная лицензия до 13 августа позволяла американским компаниям сотрудничать с находящейся под санкциями китайской компанией Huawei. Эксперты полагают, что теперь Google прекратит выпускать для китайских смартфонов обновления безопасности.

Кроме того, есть вероятность, что телефоны перестанут получать сертификат SafetyNet от Google. Из-за этого на устройствах перестанут работать некоторые приложения, которым оно необходимо. Речь в том числе и о мобильных банках.

На текущий момент неизвестно, будет ли продлен срок действия TGL лицензии.

США уже второй год ведет войну с китайским концерном. В мая 2019 года Минпромторг США запретил Huawei закупать оборудование и технологии американского производства. Вашингтон обвиняет китайскую компанию в шпионаже и краже. В начале июля США объявили Huawei угрозой нацбезопасности.