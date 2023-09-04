Технологии 04 сентября 2023, 10:37 Хакеры вывели из строя почти 130 сайтов в Польше и Прибалтике Пророссийские хакеры взломали 127 сайтов, в том числе базу МВД Латвии Unsplash

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Большую операцию по взлому правительственных сайтов стран Прибалтики и Польши провели пророссийски настроенные хакеры. Они спровоцировали сбои в работе 127 ресурсов, в том числе базы данных МВД Латвии, сообщило РИА «Новости».

Хакеры решили устроить нападение на сайты стран — пособников украинских атак по регионам России. Они остановили работу 127 сайтов и разместили на них сообщение о том, что конфликт завершится с уничтожением последнего нациста.

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По словам взломщиков, они получили доступ к базе МВД Латвии с кадровой информацией, данными об отпусках и финансовыми документами. В некоторых городах хакеры нарушили работу паркоматов, мобильного банкинга и ведомственных систем обмена сообщениями.

В Чехии устроили DDoS-атаки на пять банков и Пражскую фондовую биржу. Хакеры потребовали прекратить поддерживать армию Украины.