Технологии 30 августа 2023, 23:26 Атаковавшие банки Чехии хакеры потребовали прекратить поддержку Украины Чешское агентство печати: пророссийские хакеры атаковали 5 банков страны Pxhere

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Хакеры, совершившие DDoS-атаки на пять банков Чехии, требовали прекратить поддержку Украины. Об этом сообщило агентство ČTK со ссылкой на Национальное управление по кибернетической и информационной безопасности (НУКИБ).

В среду, 30 августа, пять банков Чехии столкнулись с техническими проблемами. В частности, была недоступна служба интернет-банкинга. По данным чешских СМИ, сбой возник в результате DDoS-атаки, совершенной из-за рубежа. Атаковали и сайт Пражской фондовой биржи.

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«Злоумышленники из (пророссийской) хакерской группировки NoName057 (16) потребовали, чтобы учреждения прекратили поддержку Украины», — сообщило агентство со ссылкой на данные НУКИБ.

По словам опрошенных ČTK экспертов, клиентам атакованных банков не стоит беспокоиться за свои вклады. Единственный негативный эффект такого типа кибератаки — временный вывод из строя веб-доступа.

Ранее стало известно, что японское агентство кибербезопасности на протяжении девяти месяцев не замечало взлом своей системы хакерами, которые получили доступ к конфиденциальным данным.