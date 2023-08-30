Важное 30 августа 2023, 13:33 Путин оперативно получил информацию об атаке дронов на Псков Песков заверил, что Путин получил оперативную информацию об атаке в Пскове РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией в зоне СВО. Доклады связаны и с массированной атакой дронов на Псков. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передал ТАСС.

«Верховный главнокомандующий постоянно и оперативно получает всю информацию, связанную с ситуацией как в рамках самой СВО, так и вокруг операции», — подчеркнул Песков.

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По словам представителя Кремля, сведения о таких массированных атаках, как в Пскове, также незамедлительно поступают Путину.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что российские военные эксперты начали выяснять маршруты запуска беспилотников, атаковавших аэропорт Пскова. Они примут дальнейшие меры.

«Я не сомневаюсь, что сейчас наши военные эксперты как раз работают над этими вопросами», — заверил Песков.

Взрывы прогремели в районе аэропорта Пскова Кресты вечером 29 августа. СМИ сообщали, что города РФ атаковали около 20 дронов. В здании воздушной гавани вспыхнул пожар. Пострадавших нет. Позже все рейсы в аэропорту отменили.