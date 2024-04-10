Технологии 10 апреля 2024, 04:26 Госкомиссия разрешила повторный запуск «Ангары-А5» с космодрома Восточный Госкорпорация «Роскосмос»

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Государственная комиссия одобрила проведение второго пуска ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный, который ранее отменили из-за технического сбоя. Об этом сообщила пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Старт „Ангары-А5“ с разгонным блоком „Орион“ и испытательной полезной нагрузкой — 10 апреля в 12:00 по московскому времени. Начало прямого эфира: 11:30 по московскому времени», — уточнили в корпорации.

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Ракета стартует с площадки 1А, как сообщил журналистам представитель Роскосмоса.

До этого гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов рассказал, что из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока запуск ракеты «Ангара-А5» автоматически остановился за две минуты до старта. По его словам, почему произошел технический сбой будут разбираться.

В конце марта в госкорпорации сообщили о выводе на орбиту спутника дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4. Космический аппарат доставила на место ракета «Союз-2.1б», запущенная с космодрома «Байконур».