Важное 09 апреля 2024, 12:45 Названа причина остановки запуска ракеты «Ангара-А5» Глава Роскосмоса Борисов: запуск «Ангары-А5» перенесли из-за сбоя системы РИА «Новости»

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Процесс подготовки к запуску ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный остановился автоматически за две минуты до старта. Причиной стал сбой системы наддува бака окислителя центрального блока. Как сообщило РИА «Новости», об этом заявил генеральный директор Роскосмоса Юрий Борисов.

Он подчеркнул, что в окончательных причинах сбоя работы системы еще придется разобраться.

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«За две минуты до возможного старта автоматика остановила процесс старта из-за сбоя системы наддува бака окислителя центрального блока. В этой ситуации предусмотрен слив топлива», — заявил Борисов.

Глава Роскосмоса добавил, что новый предварительный старт назначили на среду, 10 апреля. Эту резервную дату определили заранее.

Первый запуск ракеты «Ангара-А5» с космодрома Восточный изначально готовили на 12:00 вторника, 9 апреля. Но в ходе подготовки к старту организаторы дали команду «отбой» и объявили о приостановке процесса на 24 часа.