Технологии 31 марта 2024, 13:12 Ракета «Союз» вывела на орбиту спутник «Ресурс-П» № 4 Роскосмос заявил о выходе на орбиту спутника «Ресурс-П» № 4 Роскосмос

Читать 360tv в

Спутник для дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 вышел на заданную орбиту. На место космический аппарат доставила запущенная с космодрома «Байконур» ракета «Союз-2.1б». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Спутник для дистанционного зондирования Земли «Ресурс-П» № 4 вышел на заданную орбиту. На место космический аппарат доставила запущенная с космодрома «Байконур» ракета «Союз-2.1б». Об этом сообщила пресс-служба Роскосмоса.

Реклама

«Выведение спутника на заданную орбиту и его отделение от третьей ступени — штатно!», — говорится в сообщении госкорпорации в Telegram.

Новый спутник станет частью уже работающих на орбите гражданских спутников, которые занимаются наблюдением за поверхностью Земли и проводят съемку высокого качества, которые используют для составления и редактирования карт.

Кроме того, благодаря поступающей с космических аппаратов информации специалисты исследуют природные ресурсы, ищут залежи полезных ископаемых, ведут мониторинг чрезвычайных ситуаций и контролируют загрязнение окружающей среды, включая ситуацию с таянием льдов на полюсах.

Спутники серии «Ресурс-П» работают на орбите уже несколько лет. В сентябре 2021 года Роскосмос поздравил Москву с 874-летием и в качестве подарка опубликовал фотографию города, сделанную одним из космических объектов.