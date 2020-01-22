Google придумал «конверт» для борьбы с зависимостью от смартфона

Проект «Цифровое благополучие» от Google призван помочь людям найти баланс в использовании технологий. Одно из разработанных в его рамках приложений предлагает «убрать» смартфон в конверт.

Приложение Envelope после установки на устройство ограничивает возможности телефона, отмечено на сайте разработчика. Нужно распечатать конверт, упаковать в него гаджет и пользоваться только теми функциями, которые остались. Например, камерой или набором номера.

Пока что в приложении есть эскиз конверта только для Pixel 3a с вырезами для камер, зарядки и кнопками для набора номера. Необходимые для этого клавиши подсвечиваются.

Два других приложения — Activity Bubbles и Screen Stopwatch — призваны отслеживать активность пользователя. Например, в первом «живые обои» заполняют экран смартфона шариками. Причем каждая разблокировка добавит один шар на экран. Его размер будет зависеть от того, сколько пользовались гаджетом.

Приложение Screen Stopwatch следит за проведенным в устройстве временем, запуская секундомер каждый раз, когда телефон разблокируют.