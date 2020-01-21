21 января 2020, 10:45
Смартфон Redmi K20 Pro Premium подешевел на 42 доллара
Цена смартфона Redmi K20 Pro Premium от Xiaomi упала на 42 доллара и теперь составляет 408 долларов. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на вице-президента бренда Лу Вейбинга.
Продажи модели начались в сентябре 2019 года. С тех пор гаджет подешевел на 9,3%.
K20 Pro Premium имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной. От стандартной модели он отличается более мощным процессором (Qualcomm Snapdragon 855 Plus вместо Snapdragon 855).
Вейбинг некоторое время назад поделился, что Redmi K20 Pro станет последней версией смартфона от Xiaomi с выдвижной камерой, так как в 2020 году в моду входят сенсоры с «фронталкой», вставленные в экран.