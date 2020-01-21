Смартфон Redmi K20 Pro Premium подешевел на 42 доллара

Продажи модели начались в сентябре 2019 года. С тех пор гаджет подешевел на 9,3%.

K20 Pro Premium имеет 12 гигабайт оперативной памяти и 512 гигабайт встроенной. От стандартной модели он отличается более мощным процессором (Qualcomm Snapdragon 855 Plus вместо Snapdragon 855).

Вейбинг некоторое время назад поделился, что Redmi K20 Pro станет последней версией смартфона от Xiaomi с выдвижной камерой, так как в 2020 году в моду входят сенсоры с «фронталкой», вставленные в экран.