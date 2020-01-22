Apple передумала шифровать данные пользователей iРhоnе. ФБР запретило

К такому решению Apple пришла после жалоб ФБР. В ведомстве сочли, что возможность шифровать данные в iCloud может навредить расследованиям.

О своей идее внедрить сквозное шифрование в облако Apple сообщила Бюро два года назад. Это произошло после разгоревшегося между спецслужбой и компанией конфликта: в 2016 году Apple отказалась взламывать iPhone мужчины, устроившего стрельбу в Сан-Бернардино, жертвами которой стали 14 человек.

В компании опасались, что если механизм для обхода системы безопасности будет создан, то в дальнейшем власти начнут требовать разработки кода для записи разговоров, отслеживания местонахождения владельца устройства и доступа к камере. В итоге Бюро взломало смартфон нападавшего с помощью частной компании.

Apple сообщило ФБР, что предложит пользователям сквозное шифрование данных в iCloud. Это значило, что у компании не будет ключа расшифровки, поэтому передавать данные властям она не сможет даже по решению суда.

Как уверяют источники агентства, в компании отказались от сквозного шифрования бэкапов iCloud, поскольку не захотели идти на новый конфликт.