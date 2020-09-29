Экипаж МКС нашел место утечки воздуха в служебном модуле

После локализации негерметичности экипаж приступил к поиску конкретного места, откуда выходит воздух.

За восемь часов общее падение атмосферы на станции составило один миллиметр. Это не представляет опасности для здоровья экипажа и не помешает их дальнейшей работе.

В ближайшие дни причину снижения атмосферного давления локализуют и восстановят герметичность станции.

Экипаж начал поиски новой утечки воздуха на МКС еще в минувшие выходные. Тогда все находящиеся на борту космонавты изолировались на все выходные. После при помощи специальных приборов они обследовали окна, уплотнения и клапаны, но источника так и не нашли.



Это не первый подобный случай за последние месяцы. В конце августа воздух начал уходить с американского сегмента станции. В NASA посчитали ее неопасной, но экипаж на четыре дня оставался в изоляции в российской части станции.