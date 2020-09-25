25 сентября 2020, 00:33
Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха
Экипаж Международной космической станции (МКС) возобновил поиск места утечки воздуха. Об этом сообщается на сайте NASA.
«В рамках продолжающейся работы по выявлению источника небольшого увеличения скорости утечки воздуха в кабине, превышающей стандартную, экипаж использовал специальные устройства для проверки ряда окон, уплотнений и клапанов на космической станции», —говорится в сообщении организации.
20 августа в американском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха. NASA посчитало утечку воздуха на станции неопасной и надеется получить предварительные данные для анализы проблемы к концу августа.
Экипаж для выявления причин утечки сначала на три дня закрылся в российском модуле «Звезда». Однако затем изоляцию продлили еще на день.