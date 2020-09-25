Экипаж МКС возобновил поиск места утечки воздуха

«В рамках продолжающейся работы по выявлению источника небольшого увеличения скорости утечки воздуха в кабине, превышающей стандартную, экипаж использовал специальные устройства для проверки ряда окон, уплотнений и клапанов на космической станции», —говорится в сообщении организации.

20 августа в американском сегменте МКС зафиксировали утечку воздуха. NASA посчитало утечку воздуха на станции неопасной и надеется получить предварительные данные для анализы проблемы к концу августа.

Экипаж для выявления причин утечки сначала на три дня закрылся в российском модуле «Звезда». Однако затем изоляцию продлили еще на день.