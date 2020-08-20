Утечка воздуха случилась на МКС

Экипаж МКС изолируется на три дня в российском модуле «Звезда». В это время на американском сегменте будут искать утечку воздуха.

«На МКС зафиксирована незначительная утечка воздуха. Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними», — сообщило РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

По словам собеседника, никакой опасности для экипажа МКС и самой станции нет.

На борту Международной космической станции сейчас работают три человека: российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, и американский астронавт Кристофер Кэссиди.

Утечку воздуха на МКС в последний раз фиксировали 30 августа 2018 года. Тогда причиной стало отверстие в космическом корабле «Союз». Космонавты заклеили «дырку» герметиком. Причина появления этого отверстия неизвестна до сих пор.