Директор НАСА заявил о желании продолжить сотрудничество с Россией в космосе

Сотрудничество США и России в космосе не должно прекращаться. По словам руководителя NASA Билла Нельсона, отношения стран на Земле не должны влиять на космическую сферу.

«Если вы поговорите с работниками российской космической сферы, они хотят, чтобы это сотрудничество с американцами продолжалось. Поэтому я поговорил об этом с Рогозиным. Я сказал: „Это уникальные отношения, в которых мы можем мирно сотрудничать друг с другом, независимо от того, какое у нас соперничество на Земле“. Мы партнеры в космосе, и я не хочу, чтобы это прекратилось», — процитировала «Газета.ru» слова Нельсона в интервью Politico.

Глава NASA напомнил, что российско-американские отношения в космосе не прекращались даже во время холодной воды. В 1975 году космический корабль США встретился и совершил стыковку с российским космическим кораблем. В результате космонавты жили вместе девять дней.

Накануне Рогозин заявил, что РФ может выйти из проекта МКС, если Соединенные Штаты не отменят свои санкции против российской космической отрасли.