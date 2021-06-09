Псаки затруднилась назвать причину санкций против космической отрасли России

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки не смогла оценить заявление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможном выходе России из проекта МКС в случае сохранения санкций. Она оказалась не в курсе происходящего, но пообещала все выяснить.

«Вопрос очень интересный, я немного знала по этой теме, пока вы не спросили, наверное, мне нужно будет поговорить с нашей командой по нацбезопасности. Скажу так: работа вместе в вопросах, касающихся космоса, — это одна из областей, в которых мы исторически работали с Россией», — приводит РИА «Новости» слова Псаки.

Накануне Рогозин заявил, что РФ может выйти из проекта МКС, если Соединенные Штаты не отменят свои санкции против российской космической отрасли. Он отметил, что все в руках американских партнеров. Если ограничения в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш останутся в силе, то выход России из проекта Международной космической станции будет проблемой США.

В начале июня Рогозин объяснил, что собирается обратиться к главе NASA Биллу Нельсону, чтобы тот ходатайствовал перед президентом США Джо Байденом об отмене антироссийских санкций.