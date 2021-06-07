Россия может остаться в проекте МКС. Для этого есть одно условие

Россия может пересмотреть свое решение о выходе из проекта Международной космической станции (МКС) при условии отмены американских санкций. Об этом заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

По его словам, этот вопрос в руках американских партнеров. Если санкции в отношении «Прогресса» и ЦНИИмаш сохранятся и не будут в ближайшее время дезавуированы, то вопрос выхода России из МКС будет проблемой США, сообщило РИА «Новости».

«Это будет их зона ответственности, их полная вина», — сказал он на парламентских слушаниях в Госдуме.

Рогозин подчеркнул, что есть два варианта. В первом случае Россия и США работают вместе — и тогда санкции должны быть немедленно сняты.

«Либо мы работать вместе не будем и будем разворачивать российские национальные системы», — добавил Рогозин.

В конце мая глава NASA Билл Нельсон выразил надежду на продолжение сотрудничества с Россией по МКС. Он отметил, что с нетерпением ждет возможности обсудить этот вопрос с российской стороной. По его словам, Россия является жизненно важным партнером США по Международной космической станции.

«Я с нетерпением жду дискуссий по поводу продолжения этих замечательных отношений», — добавил он.