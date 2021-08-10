DeviantArt начал «чистку» для разблокировки в РФ

Сайт для художников DeviantArt вышел на связь с Роскомнадзором и начал удалять запрещенный в РФ контент, послуживший причиной блокировки. Об этом представители надзорного ведомства рассказали газете «Известия».

Онлайн-галерея начала удалять противоправный арт. В РКН приветствовали такое начинание и не исключили, что после удаления всех запрещенных публикаций доступ к сайту будет восстановлен.

Администрация DeviantArt уже удалила 44 из 48 материалов, к которым у РКН возникли претензии. Изначально регулятор требовал удалить запрещенный контент до 2 августа. Этого не было сделано, а сайт не выходил на связь с РКН. Поэтому уже с 3 августа доступ к ресурсу в России был ограничен.

На прошлой неделе РКН также снял ограничения с сайта Genius, на котором размещают тексты песен и объяснения к ним. Ресурс находился под блокировкой меньше месяца. После того, как на Genius удалили тексты песен, послужившие поводом для санкций, сайт снова стал доступен в РФ.

Регулятор ранее также разблокировал фотобанк Shutterstock, библиотеку Scribd и ресурс Archive.