Доступ к DeviantArt ограничили в России

Роскомнадзор с 3 августа заблокировал популярную онлайн-галерею DeviantArt, так как сайт опять проигнорировал требование о необходимости удаления запрещенного контента. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Администрация ресурса DeviantArt проигнорировала в очередной раз требования Роскомнадзора и в отведенный срок не ограничила доступ к опасному, в первую очередь для детей, контенту. 3 августа Роскомнадзор ограничил доступ к ресурсу DeviantArt», — приводит агентство текст сообщения Роскомнадзора.

Ранее в федеральной службе рассказали, что на страницах сайта не раз находили материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистскую символику и объявления о продаже наркотиков.

Регулятор отметил, что в течение двух лет направил руководству DeviantArt почти полторы сотни требований удалить запрещенный контент, но обратного ответа не было. Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин подчеркнул, что такими мерами Роскомнадзор пытается выйти на конструктивный диалог.