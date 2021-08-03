Роскомнадзор пригрозил DeviantArt блокировкой с 3 августа

Роскомнадзор может заблокировать популярную онлайн-галерею DeviantArt 3 августа, если из нее не удалят противоправный контент. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на ведомство.

«На страницах ресурса были неоднократно обнаружены материалы, демонстрирующие способы суицида и содержащие призывы к самоубийству, изображения с детской порнографией, нацистская символика, а также объявление о продаже наркотических средств», — объяснили в Роскомнадзоре.

Сейчас запрещенная информация находится в открытом доступе, уточнили в ведомстве, хотя функционал DeviantArt позволяет скрывать материалы от незарегистрированных пользователей и несовершеннолетних. Регулятор отметил, что с 2019 года направил администрации сайта почти полторы сотни требований удалить запрещенный контент, но никакой обратной реакции не было.

Член комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин поддержал жесткие меры Роскомнадзора и отметил, что это не попытка кому-либо навредить, а способ установить конструктивный диалог с иностранной компанией.

К концу июля Роскомнадзор заблокировал более тысячи сайтов, которые торговали поддельными сертификатами о вакцинации от коронавируса.